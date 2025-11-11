Для науки: австрийский врач взял в рот грудь пациентки и был оправдан

Австрийский врач взял в рот грудь пациентки и был оправдан в суде

Он отпускал в сторону женщины неподобающие комментарии.

В австрийском Инсбруке 44-летний физиотерапевт предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением после того, как разминал грудь пациентки и взял ее грудь в рот. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Мужчина объяснил свои действия желанием провести академическое исследование и выяснить, как выглядят грудные имплантаты, поскольку планировал подобную операцию для своей жены.

«Это было своего рода академическое исследование, и я просто смотрел на нее не как на пациентку, а как на друга. Кроме того, я спросил, могу ли я ее увидеть», — рассказал примерный семьянин.

Пациентка обратилась к нему из-за мышечного напряжения, болей в шее и менструального дискомфорта. Однако на сеансе терапевт сосредоточился на груди женщины, отпуская неподобающие комментарии и домогаясь ее.

Судья Инсбрука Майкл Белер признал показания обвиняемого «не полностью абсурдными» и отметил, что женщина сама сняла бюстгальтер. В итоге терапевт был оправдан: суд не усмотрел в его действиях сексуальных намерений.

