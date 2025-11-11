На юго-западе Китая из-за оползня частично обрушился автомобильный мост

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первые признаки опасности появились еще в понедельник.

В китайской провинции Сычуань обрушился участок моста национальной автомагистрали 317 после провала горного склона. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на местные власти.

Первые признаки опасности появились еще в понедельник, когда сотрудники департаментов общественной безопасности, транспорта и природных ресурсов во время плановой проверки зафиксировали деформацию склона на правом берегу моста Хунци в районе города Маерканг.

Уже тогда было принято решение объявить режим чрезвычайной ситуации. Все застрявшие автомобили были эвакуированы, а на месте происшествия установлены предупреждающие знаки и введен строгий контроль за движением.

По словам местных чиновников, меры по регулированию дорожного движения позволили избежать жертв и пострадавших. Были организованы объездные маршруты, и жители региона получили уведомления о необходимости следовать им.

Ситуация обострилась во вторник, 11 ноября. Усиление деформации склона привело к оползню, в результате которого обрушились дорожное полотно и подъездной мост. На опубликованных в интернете видео видно облако пыли и дыма, образовавшееся при падении конструкций. Строительство моста Хунци было завершено в начале текущего года.

В настоящее время сроки восстановления движения по автомагистрали не определены. Сообщается, что местные власти продолжают наблюдать за стабильностью склонов и принимают меры по предотвращению новых ЧС в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.