В Финляндии выросло число преступлений в отношении россиян и уроженцев СССР

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В стране также не любят эстонцев.

В Финляндии резко выросло число преступлений в отношении россиян и уроженцев СССР. Об этом сообщила Полицейская академия из Тампере, опубликовав свежий доклад о ситуации в стране.​

По данным финской полиции, за прошлый год количество зарегистрированных происшествий такого рода увеличилось на 13% и достигло рекордного уровня — 1808 случаев, что на 13% больше, чем в 2023-м. Значительная часть преступлений (около 70%) связана с предубеждениями по этническому признаку. На долю россиян пришлось на 19% больше преступлений по мотиву национальной принадлежности, чем годом ранее.

Среди жертв чаще всего фигурируют граждане России, Эстонии и лица, родившиеся в Советском Союзе. Агрессия в основном выражается в словесных оскорблениях, угрозах и насильственных действиях на улицах и в общественных местах.

Авторы доклада отмечают, что рост уровня преступности по отношению к русскоязычным, эстонцам и выходцам из СССР связан с конфликтом вокруг Украины. Финские журналисты отмечали, что в последние годы про русских в стране теперь говорят оскорбительные вещи, и это как будто становится позволительным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.