Ушел из жизни заслуженный журналист России Александр Нечаев

Он посвятил почти полвека работе в ТАСС.

В Москве на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный журналист Российской Федерации Александр Нечаев. О его смерти сообщило ТАСС.

Имя Александра Нечаева десятилетиями ассоциировалось с высоким профессионализмом. В ТАСС он пришел в 1978 году — в Редакцию информации для иностранных туристов Главной редакции информации для заграницы.

С тех пор вся его жизнь была неразрывно связана с агентством.

В 1991 году Нечаев возглавил английскую редакцию ГРИДЗ, а уже спустя три года стал первым заместителем главного редактора.

В 1994 году журналист был назначен главным редактором Агентства мировой службы ТАСС, занимавшегося переводом и распространением новостей на иностранных языках. Его репортажи из горячих точек — Косово и Белграда во время войны в Югославии — стали примером честной и взвешенной работы в экстремальных условиях.

За годы службы Александр Нечаев был удостоен множества наград: ордена Дружбы, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней. В 2024 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

