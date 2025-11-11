Лавров сравнил Британию с «гусем из-под душа» после провала провокации с МиГ-31

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лондон пытался спровоцировать Россию, попытавшись угнать российский самолет.

Лондон пытался спровоцировать Россию с помощью инцидента с МиГ-31. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров метко высказался о роли Великобритании в недавней провокации, связанной с попыткой угона российского истребителя МиГ-31. По словам дипломата, после разоблачения ФСБ Лондон «выглядит как гусь, вышедший из-под душа».

«Роль Лондона — провоцировать в различных ситуациях», — отметил Лавров.

Он напомнил, что недавно ФСБ раскрыла заговор, в рамках которого британские спецслужбы вместе с украинской разведкой пытались организовать угон российского самолета с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

По данным ведомства, пилота планировали обманом вывести на военную базу в румынской Констанце, чтобы затем сбить истребитель и обвинить Россию в нападении на НАТО.

«ФСБ очень подробно все это разоблачила, я не знаю, как британцы будут отмываться», — заявил Лавров, сравнив Великобританию с «гусем, вышедшим из-под душа», оказавшимся в нелепом положении после провала операции.

Ранее, 11 ноября, ФСБ сообщила, что при поддержке британских спецслужб украинская военная разведка пыталась угнать МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». За перелет самолета на территорию одной из стран НАТО российским летчикам предлагали до трех миллионов долларов.

Позднее стало известно, что в операцию был вовлечен и журналист организации Bellingcat* Христо Грозев, которого в России считают агентом британской разведки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, проведение США ядерных испытаний вызывает настороженность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признана нежелательной организацией на территории РФ.