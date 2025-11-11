«Муж не против»: Мария Горбань заявила о беременности от Павла Прилучного

Фото: Instagram*/gorban_masha

Актриса предоставила доказательство своих слов.

Актриса Мария Горбань призналась в том, что она беременна от своего коллеги Павла Прилучного. Видео с откровением она выложила в личном блоге. Оно набрало 22 миллиона просмотров. Фото, видео: Instagram*/gorban_masha

«Я беременна от Прилучного. Муж не против», — сказала артистка с большим животом.

На кадрах рядом с ней Павел Прилучный с густыми усами. Оказалось, что актеры сыграли пару в сериале «Постучись в мою Тверь», и видео оказалось частью съемочного процесса. Поклонники оценили чувство юмора российских звезд.

Горбань уже много лет счастлива в браке с кинооператором Кириллом Зоткиным, с которым воспитывает сына Нилана. От первого брака у актрисы есть дочь Стефания.

Павел Прилучный в 2022 году женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках сериала «В клетке». В апреле 2023 года у них родился сын Микаэль. У него также есть двое детей от брака с актрисой Агатой Муцениеце — 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

