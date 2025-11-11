В НМГ отметили готовность телезрителей к креативной рекламе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тренды отрасли и будущее контента обсуждают на Национальном рекламном форуме.

Почти половина телезрителей заявила о готовности смотреть рекламу, но только интересную. Такие данные сегодня привела Национальная Медиа Группа на масштабном форуме в Москве.

Он объединил ведущих игроков отрасли. Обсуждают глобальные тренды. И впервые формат дискуссий достиг такого накала: участники вышли на ринг. Это настоящий баттл творческих решений и мнений о том, какая реклама сейчас нужна. Модератор — генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Наши зрители, в принципе, считают, что реклама не портит контент, а наоборот, когда реклама сделана качественно, когда она креативна, когда она дает полезную информацию, наш зритель с удовольствием эту рекламу смотрит. Более того, считают, что через десять лет рекламы в контенте будет становиться только больше. Самая большая точка противоречия, что задача творцов — удержать зрителя в своем контентном мире, а задача рекламодателя — напомнить ему о том, что в реальном его мире его ждут конкретные продукты, конкретные бренды», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

До конца недели все эти идеи будут обсуждать на сессиях и круглых столах. Выступят сотни спикеров. И одна из самых актуальных тем для дискуссии — возможности рекламы, созданной искусственным интеллектом. Ее поднимут в заключительный день форума.

