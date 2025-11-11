Ретро-елка и звезды: как украсят Петербург к Новому году

На новогодние украшения Петербурга потратят почти два миллиарда рублей

На декоративное убранство потратили почти два миллиарда рублей.

Петербург начинает готовиться к Новому году. На набережной Фонтанки уже установили звезды, а на Невском проверяют гирлянды.

Этой зимой Исаакиевская площадь превратится в световой ансамбль. Яркие проекции украсят фасады соборов. Они, как и другие здания, засияют к 9 декабря.

А к 20 -му числу Дворцовую площадь украсит главная городская елка. Нарядят ее в ретро-стиле. Город встретит праздник ярмарками, ледовыми спектаклями и катками. Всего же на подготовку потратят около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее.

