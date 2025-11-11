Падал кран, погиб человек: почему на разборе «Снежкома» регулярно происходят ЧП

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Снос горнолыжного комплекса в Подмосковье идет уже несколько нет.

Уже до трех человек выросло число пострадавших при сносе горнолыжного комплекса в Подмосковье. Огромная бетонная глыба там рухнула вниз с высоты. Разлетевшиеся обломки упали на дорогу, парковку и повредили даже ближайшие дома. Сейчас их обследуют спасатели. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов продолжит.

Вот уж действительно, эпичные кадры. Демонтаж некогда крупнейшего в Европе крытого горнолыжного комплекса, вернее того, что от него осталось, поначалу, кажется, идет по плану. Правда, какому-то странному. Почему-то без спецтехники. Натянут обычный трос, рабочие наготове, и вот часть конструкции с грохотом срывается вниз.

Взгляд с другой точки. Во время запланированного обрушения образуется волна грязи и камней. Видно, как в это время в нескольких десятках метрах идет прохожий. Его накрывает тяжелыми и острыми обломками с головой и он падает.

Ударная волна была такой силы, что выбило окна в многоэтажке напротив. При этом не сказать, что здание совсем уж близко с площадкой. Как минимум три человека пострадали. Хорошо, что погибших нет.

А вот как выглядят последствия: десятки машин, которые были припаркованы неподалеку, повреждены. У них выбиты стекла, обломки и камни летели с огромной скоростью. А ведь рядом жилые дома и детские площадки.

«Я еще и работаю на машине. Ежедневно передвигаюсь на машине по работе. И теперь это расходы на такси, на каршеринг. Расходы на ремонт непонятно, откуда брать. Потому что никто не говорит, что делать дальше», — поделилась автовладелица Кристина.

Единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс начали сносить в 2022-м. Сначала обанкротился один владелец, затем якобы второй. Новый собственник, некая фирма ООО «Рубикон Запад», выкупил землю. И теперь ждет, когда подрядчик уберет территорию. Схема странная. Владелец участка в телефонном разговоре с журналистами заявил, что с него спроса нет.

«Вся территория передана по акту передачи подрядчику для проведения работ. А к нам не может быть претензий, потому что мы передали участок полностью под ответственность. То есть, участок передан под ответственность подрядчикам», — заявил генеральный директор ООО «Рубикон Запад», собственник земельного участка Михаил Олейник.

Проблема номер один — горнолыжный комплекс, видимо, строили когда-то, что называется, на века. Поэтому местные жители уже три года наблюдают, как подрядчики с переменным успехом пытаются справиться с монолитным сооружением. Проблема номер два — профессионализм рабочих вызывает вопросы.

«Бывает, что люди, которые выигрывают конкурс, не обладают необходимой квалификацией и вообще возможностями для того, чтобы выполнить этот конкурс. Тем более, такой сложный, высокотехнологичный объект», — отметила заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Из-за особо крепкой конструкции горнолыжного комплекса, а скорее, из-за банального пренебрежения техникой безопасности, ЧП на стройплощадке происходят регулярно. В декабре 2024-го при обрушении конструкций погиб рабочий, который также занимался демонтажем. В 2023-м упал башенный кран. Кто-то скажет — случайность, но налицо — закономерность.

«Невозможно просто разобрать, это не обычное здание жилого дома, кирпичное и так далее. Это монолитная конструкция серьезная, которая выдерживает серьезные нагрузки. И, конечно. здесь, непосредственно, для демонтажа должен был быть профессиональный проект. И профессиональный исполнитель», — рассказал член комитета по ЖКХ, председатель Жилищного союза Константин Крохин.

В Следственном комитете после происшествия уже возбудили уголовное дело. Но для владельцев поврежденных машин и квартир актуален другой вопрос: кто будет возмещать. В администрации Красногорска поспешили успокоить.

«Работы на объекте ведет подрядная организация ООО „Развитие“, по вине которой произошел инцидент. Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков. Приносим извинения всем, кто пострадал в результате действий недобросовестного подрядчика», — заявили в администрации.

В офис того самого подрядчика ООО «Развитие» в ближайщее время наведаются правоохранительные органы, чтобы изучит документы и установить квалификацию рабочих. А еще узнать, почему фирма экономила на спецтехнике. По крайней мере, на это время на стройплощадке наступит тишина, и жильцы ближайших домов выдохнут.

