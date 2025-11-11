Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина., 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент России Владимир Путин уже неоднократно озвучивал их.

Конфликт на Украине не может быть урегулирован без соблюдения принципиально важных условий, среди которых денацификация, демилитаризация и защита прав русскоязычного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

«Среди прочих абсолютно непременных условий регулирования — такие как демилитаризация, снятие каких-либо угроз Российской Федерации, в том числе путем затаскивания Украины в НАТО», — сказал он.

Лавров отметил, что данную позицию президент России Владимир Путин озвучил еще в июне 2024 года, и она остается неизменной.

Министр иностранных дел РФ обратил внимание на необходимость восстановления статуса русского языка и прекращение преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Что касается националистических настроений на Украине, Лавров привел в пример вручение государственных наград боевикам полка специального назначения «Азов»* и другим неонацистским формированиям. Глава МИД РФ задался вопросом, как в данном случае Россия должна относиться к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Лавров также упомянул администрацию президента США Дональда Трампа и ее подход в вопросе прекращения украинского конфликта на основе устойчивых договоренностей в отличие от предыдущей администрации экс-главы США Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине. Анкара выразила готовность вновь принять делегации, однако сейчас в этом нет необходимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.