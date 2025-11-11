Солист «Три дня дождя» задолжал налоговой почти 1,8 млн рублей

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скандально известный певец Глеб Викторов не погасил выплаты по ИП.

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался должником налоговой из-за непогашенных выплат по ИП. Это отмечено в базе Росналога.

Музыкант накопил задолженность в размере почти 1,8 миллиона рублей, связанной с его предпринимательской деятельностью в области исполнительских искусств.

Если Викторов не урежет долг в ближайшее время, ему грозят судебные меры, в том числе блокировка банковских счетов и вмешательство приставов. На данный момент исполнительных производств против него не заведено, но еще не вечер.

Ранее Глеб Викторов попал в базу «Миротворца»*, что добавило к его и без того скандальной биографии определенную известность. Тем не менее, основная текущая проблема — налоговый долг, который может серьезно осложнить жизнь артисту и его возможности выступать в России, если вопрос вовремя не будет решен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, актер Тимоти Шаламе бросил предпринимательницу Кайли Дженнер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещен на территории РФ.