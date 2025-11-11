Трое туристов сорвались с ледяного склона в Карачаево-Черкесии

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Незарегистрированная туристическая группа попала в беду на Кавказе.

В Карачаево-Черкесии трое туристов, входивших в незарегистрированную группу, сорвались с ледяного склона. Об этом сообщает МЧС России.

Трое человек из незарегистрированной туристической группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии, получив множественные травмы. Всего в группе было пятеро человек, которые планировали поход, однако во время маршрута произошел несчастный случай.

На помощь пострадавшим оперативно выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда, использовавшая технику высокой проходимости для быстрого прибытия к месту происшествия.

В МЧС России подчеркивают, что группа не была зарегистрирована, что затруднило оперативный контроль над маршрутом и спасательную работу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Красногорске обрушилась часть демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком». Предварительно, два человека обратились за помощью к медикам. Также повреждено более сотни автомобилей, у многих выбиты стекла и остались вмятины на кузовах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.