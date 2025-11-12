Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности

Резус-конфликт при беременности может спровоцировать желтуху и анемию у ребенка

Совместимость крови мужчины и женщины играет важную роль при планировании ребенка.

Совместимость крови играет важную роль при планировании ребенка. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева, эксперт проекта «+Я» Павел Трахтман.

Эксперт пояснил: когда у мамы отрицательный резус-фактор, а у папы — положительный, то возникает риск развития резус-конфликта. В таком случае беременность требует более тщательного наблюдения. Проблемы, как уточнил Павел Трахтман, могут возникнуть, если у будущей матери резус-отрицательная кровь, а у малыша — унаследованная от отца резус-положительная.

«Сама женщина при этом не заболевает, но антитела, проникая через плаценту, атакуют и разрушают кровь малыша. Это может привести к тяжелым последствиям, например спровоцировать гемолитическую болезнь новорожденных (ГБН) с тяжелой анемией, желтухой, обширными отеками», — отметил доктор.

Павел Трахтман добавил, что, к счастью, современная медицина научилась эффективно бороться с этой проблемой. Так, если сейчас врачи понимают, что у женщины может возникнуть резус-конфликт, то ей на ранних этапах беременности вводят специальный препарат — иммуноглобулин. Он своего рода «обманывает» иммунитет матери и не дает запустить процессы, которые могут угрожать здоровью ребенка.

