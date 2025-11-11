«Думала, что одержима»: женщина видела демонов и инопланетян из-за редкого синдрома

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она даже приглашала в дом священника.

Британка, 59-летняя Элисон Хентхорн, начала видеть странные и пугающие образы после двух операций на глазах. Об этом сообщает Mirror.

«Я видела странных существ с фиолетовыми глазами. Иногда это были лица демонов или животных. Однажды ночью я даже заметила в саду нечто, похожее на космический корабль, стрелявший лазерными лучами», — вспоминает она.

После хирургического лечения отслоения сетчатки у женщины появились слепые пятна, а вскоре — тревожные видения. Ей поставили диагноз — синдром Шарля Бонне, редкое заболевание, из-за которого мозг создает зрительные галлюцинации, пытаясь компенсировать потерю зрения. Элисон понимала, что видения нереальны, но не могла избавиться от страха.

«Это было не просто странно — это было по-настоящему страшно. Я боялась, что схожу с ума», — рассказывает женщина.

Она долго не решалась говорить об этом друзьям и семье, опасаясь, что ее сочтут психически больной. В отчаянии Элисон даже пригласила священника, чтобы тот благословил дом, надеясь, что галлюцинации прекратятся.

«Я думала, что одержима. Тогда я не знала, что подобное вообще может быть связано со зрением», — говорит она.

Ответы пришли случайно: во время поисков в интернете женщина наткнулась на благотворительную организацию, помогающую людям с нарушениями зрения. Там она впервые прочитала о синдроме Шарля Бонне и, наконец, узнала, что с ней происходит.

«Я пришла к консультанту и рассказала все. Он подтвердил диагноз, но сказал, что лекарства не существует. С тех пор меня направили к специалисту, и теперь я хотя бы понимаю, что это не безумие», — говорит Элисон.

За последние месяцы видения стали менее интенсивными. Теперь она борется за то, чтобы как можно больше людей узнали об этом синдроме.

«Весь этот опыт был абсолютно ужасающим и сильно повлиял на мое психическое здоровье. Но я хочу, чтобы другие знали: это не безумие. Это просто мозг, который не хочет смириться с тем, что глаза больше не видят. «Если бы я знала об этом раньше, я бы не испытывала такого ужаса. Теперь я хочу, чтобы ни один человек не проходил через то, через что прошла я», — говорит она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.