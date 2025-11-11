Пьяный отец на снегоходе раздавил четырехлетнего сына в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Мужчина потерял управление и врезался в ограждение кладбища.

В Туруханском районе Красноярского края 42-летний мужчина стал виновником гибели собственного сына, катаясь с ним на снегоходе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, отец ехал на снегоходе по полевой дороге, когда потерял контроль над транспортом и врезался в столб ограждения кладбища. После удара машина опрокинулась.

В результате происшествия мужчина получил перелом и ушибы, а его четырехлетний сын был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки ребенок умер от полученных травм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в США женщина признала в суде свою вину в непредумышленном убийстве собственного трехмесячного сына, сообщает People со ссылкой на судебные документы.

Трагедия произошла в мотеле 1 января 2025 года. Как установило следствие, в тот день мать находилась под действием наркотиков. Она решила принять ванну вместе с младенцем, но уснула, оставив ребенка в воде без присмотра.

Спустя несколько часов женщина проснулась и обнаружила, что ее сын не подает признаков жизни. По данным властей, к моменту ее пробуждения тело ребенка уже было полностью погружено в воду.

