«Делимся с вами сокровенным»: фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Спортсменка Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова
Спортсменка раскрыла свои отношения с танцором Ильдаром Гайнутдиновым этой весной.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выходит замуж. Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях.
Девушка опубликовала трогательный видеоролик. Судя по кадрам, возлюбленный Медведевой — танцор Ильдар Гайнутдинов — привел ее в романтическое место, встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца. Спортсменка расплакалась от избытка чувств, но это не помешало ей сказать будущему супругу заветное «да».
«Делимся с вами сокровенным», — подписала опубликованные кадры Медведева.
Пользователи сети поздравляют легендарную фигуристку с важным событием в ее жизни и желают ей счастья.
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов объявили о своих отношениях весной 2025 года. Тогда пара опубликовала совместные фото, тем самым подтвердив ранее появившиеся слухи об их романе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгении Медведевой предстоит серьезная операция на обе стопы.
