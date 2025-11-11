Не цитрусовыми едины: какие продукты богаты витамином C

Фото, видео: 5-tv.ru

Он нам необходим, так как задействован во всех биохимических процессах организма.

Шиповник содержит в 12 раз больше витамина С, чем некоторые цитрусовые. Об этом 5-tv.ru рассказала Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик и психолог по расстройствам пищевого поведения.

Эксперт отметила, что апельсины и мандарины действительно богаты витамином С. Однако цитрусовые часто вызывают аллергическую реакцию. Поэтому, чтобы восполнить запас данного вещества в организме, можно ввести в рацион другие продукты, содержащие этот витамин. Например, шиповник — настоящий рекордсмен по насыщенности этим веществом.

«В плодах шиповника свежего содержится примерно 1200 миллиграммов на 100 граммов продукта, в отличие от того же апельсина. Здесь содержится всего 100 миллиграммов. То есть в 12 раз больше», — пояснила нутрициолог.

Многие ягоды также богаты этим витамином. В облепихе — 200 миллиграммов на 100 граммов плодов. Столь же насыщена этим веществом и черная смородина, а в бруснике и клюкве это соотношение 100 на 100.

Среди экзотических фруктов можно выделить киви. Аллергия на этот плод встречается гораздо реже, чем на цитрусовые, но при этом в них приблизительно 150 миллиграммов витамина С на все те же 100 граммов плода.

Одним из самых доступных продуктов в холодное время года является болгарский перец. Этот овощ также содержит 150 миллиграммов данного полезного вещества. В брокколи или брюссельской капусте объем этого витамина варьируется от 100 до 120 миллиграммов.

Зелень, например, шпинат, петрушка или руккола также не обделены этим микронутриентом.

«Витамин С нам очень важен. Он необходим для того, чтобы и синтезировать коллаген, и восстанавливать защитные функции нашего организма. Он нужен во всех биохимических процессах, протекающих в нашем организме», — подчеркнула специалист.

Однако стоит учесть, что данное вещество достаточно легко разрушается, поэтому необходимо соблюдать правила хранения и приготовления. Витамин С боится света, а значит, хранить продукты с его содержанием на открытой поверхности нельзя, предупредила Дивинская. Лучше всего упаковать их в контейнер с крышкой и убрать в холодильник.

Ягоды можно смело замораживать. Минусовые показатели на термометре им не навредят. А вот при варке варенья витамин С разрушится из-за высокой температуры. По этой же причине не стоит заваривать шиповник в кипятке. Температура воды, при которой сохраняться все полезные свойства, не должна превышать 80 градусов по Цельсию, заметила нутрициолог.

Брокколи, если не хотите употреблять в сыром виде, что тоже допустимо, можно варить на пару или недолго тушить. Ну а зелень и болгарский перец являются отличными ингредиентами для салатов и не требуют тепловой обработки.

