При обрушении балкона в частном доме в Чечне пострадали 20 человек

Их доставили в больницу.

При обрушении балкона в жилом доме в Чечне пострадали 20 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам инсайдера, инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в Гудермесском районе.

«Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон», — сказал собеседник, добавив, что конструкция рухнула вниз, не выдержав общего веса людей.

После случившегося пострадавших доставили в больницу. Врачи их осмотрели и диагностировали травмы различной степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Куйбышев Новосибирской области частично обрушилось общежитие. ЧП произошло в квартале «Учебный городок», где располагается сельскохозяйственный техникум.

Как сообщили в МЧС региона, в центральной части строения обвалились три верхних этажа. Здание уже было признано аварийным и не эксплуатировалось, поэтому внутри никого не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Территория заранее была огорожена, а сам объект находится под охраной.

