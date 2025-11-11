«Немного не повезло»: мужчина в День отца утопил троих сыновей

Фото: 5-tv.ru

Младшему ребенку было всего два года.

В Австралии праздник обернулся трагедией. В День отца мужчина умышленно утопил трех сыновей, с которым проводил выходной. Он намеренно столкнул автомобиль с находящимися внутри детьми с дамбы в воду. Об этом сообщает Mirror.

«Немного не повезло, что это шокирующее несчастье случилось с человеком, который угрожал жестоко отомстить своей жене, не так ли, присяжные? А теперь они мертвы, дети. Каким же ужасно, шокирующе, невероятно невезучим человеком был обвиняемый в тот день, если только он не был бессердечным убийцей», — сказал прокурор.

После инцидента мужчина утверждал, что у него случился приступ кашля и он потерял сознание. Злоумышленник утверждал, что сначала думал, что врезался в канаву, и три-четыре раза нырял, пытаясь вытащить детей из машины. Затем попросил случайных прохожих помочь ему добраться к бывшей супруге.

Однако эксперты установили, что мужчина сознательно несколько раз направлял автомобиль с дороги к дамбе. Он преднамеренно убил своих детей. Мотивом преступления стала ненависть к бывшей супруге, которая ушла к другому. А также мужчина не хотел платить алименты. Он открыто угрожал женщине местью.

«Я просто должен был это сделать, я не могу это объяснить. Она мать моих детей, и я хотел сказать ей, что со мной произошел несчастный случай», — сказал он в суде.

После трагедии правительство штата Виктория потребовало убрать имя мужчины с могил его детей, что и было исполнено. Он получил три пожизненных срока за каждого сына, которым на момент смерти было десять, семь лет и два года.

