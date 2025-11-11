Кравцов указал на необходимость требований к оборудованию для образования в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оно должно быть качественным, доступным по цене и поставлялось в срок.

Развитие ведущих цифровых платформ обсуждают сегодня в Национальном центре «Россия». Там проходит день платформенной экономики. Представители власти и бизнеса решают, как эффективнее бороться с контрафактом, как еще можно использовать маркетплейсы.

В том числе — создать новый, где будут закупать все необходимое для школ. Мера актуальная для Дальнего Востока, где возникают проблемы с логистикой. Если опыт окажется удачным, его могут распространить на всю страну.

«Если мы будем уверены в том, что каждая школа будет получать то оборудование, которое ей необходимо, и мы создадим условия, которые ей необходимы, и мы создадим условия в каждой школе, и в сельской, и в городской, и в поселковой школе с точки зрения условий обучения, то этот механизм для нас, конечно, является перспективным», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.