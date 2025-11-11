Фото, видео: 5-tv.ru

Операция ФСБ по срыву намерений украинских и британских агентов длилась целый год.

Стало известно об операции ФСБ длиной в целый год, которая точно войдет в учебники. Наши спецслужбы сорвали угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Это новейшее российское оружие, аналогов которому нет не только на Западе, но и вообще в мире. Угон готовили украинские и британские агенты. Они даже вышли на связь с одним из наших боевых летчиков. Что они ему пообещали и как собирались заполучить самолет — расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

От количества купюр на столе разбегаются глаза. Эти деньги украинская разведка предложила нашему летчику за предательство родины.

Все началось еще в прошлом году. Общение проходило в мессенджере. Сначала украинский вербовщик под видом журналиста связался с командиром самолета. Обещал вознаграждение за информацию.

Командир отказался. Тогда разведка переключилась на штурмана. За угон истребителя со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» обещали деньги, безопасность и европейское гражданство.

«Они хотели, чтобы я обработал кислородную маску командира каким-то отравляющим веществом или разбил стеклянную перегородку и как-то нейтрализовал его», — рассказал летчик-штурман.

А потом штурман должен был направить самолет на авиабазу НАТО в Румынии.

«Что касается нашего МиГ-31, самолет во всех отношениях уникальный, там стоит суперприцел, система наведения ракеты „Кинжал“. Да и сама ракета „Кинжал“, она, в общем-то, превосходит все. Поэтому, конечно, заиметь МиГ-31 и заиметь ракету „Кинжал“ для стран НАТО — это голубая мечта», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Российский военный обратился к руководству, а те передали дело в ФСБ. Оперативники установили, что операцию курировали спецслужбы Британии, а истребитель не был их основной целью.

«Вскоре были получены данные, подтверждающие выводы о том, что истинной целью украинской и британской разведок является провокация, заключавшаяся в направлении российского МиГ-31 с „Кинжалом“ на борту в воздушное пространство какой-либо из европейских стран НАТО, и его уничтожение средствами ПВО сил блока», — рассказал оперативный сотрудник.

Подобные истории уже происходили. Чуть ли не каждый год украинские спецслужбы пытаются завербовать наших летчиков, суля деньги и европейское гражданство, но все безуспешно. Их планы пресекают, а подельников ловят. Это очередной провал сложной операции, который может стоить карьер не только в СБУ, но и в Лондоне.

