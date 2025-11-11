Ангел смерти в белом халате: медсестра убила около 60 младенцев

Фото: 5-tv.ru

Женщина так и не высказала раскаяния.

Медсестра Дженен Джонс, получившая прозвище «Ангел смерти», ответственна за гибель около 60 младенцев в больницах амеркианского штата Техас. На данный момент она отбывает пожизненный срок, как сообщает Mirror.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов медсестра тайно вводила маленьким пациентам смертельные дозы препаратов, вызывая остановку сердца, после чего разыгрывала, что якобы спасает ребенка. Коллеги описывали ее как преданную и трудолюбивую, а родители доверяли уход за детьми.

Серия загадочных смертей началась в отделении интенсивной терапии Сан-Антонио. Младенцы умирали без видимой причины, в основном в вечерние часы, которые сотрудники вскоре назвали «сменой смерти». Джонс была переведена в больницу в Кервилле, где трагедии продолжились. Последней жертвой стала 15-месячная Челси Макклеллан, чья смерть привлекла пристальное внимание следствия.

В 1984 году Джонс была приговорена к 99 годам тюрьмы за убийство Челси и нанесение вреда десяткам младенцев. Позднее она получила дополнительные сроки за другие преступления. В 2017 году ей вновь предъявили обвинения в убийстве 11-месячного ребенка. Ради избежания смертной казни в 2020 году Джонс признала вину и получила пожизненный срок.

Эксперты полагают, что число жертв Джонс может достигать 60, так как многие данные утеряны, а некоторые смерти были списаны на естественные причины. По сей день мотивы ее действий остаются неясными — от желания привлечь внимание до жажды власти над жизнью и смертью.

В настоящее время 70-летняя Джонс отбывает пожизненное заключение в техасской тюрьме, так и не проявляя раскаяния за причиненные страдания.

