Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 17 по 23 ноября 2025 года.

Небесные энергии всемогущего скорпионьего начала пропитывают эти дни и несут нам пробуждение дремлющих глубин и мощный заряд преобразований. До субботы, пока Солнце сонастроено со Скорпионом, сохраняются наиболее благоприятные возможности уладить дела в бизнесе, завоевать внимание окружающих и повысить свой рейтинг в глазах общественности. Умение добиваться поставленных целей и побеждать позволит продвигаться предпринимателям, рекламодателям, спортсменам и всем энтузиастам.

С 19 ноября Меркурий в попятном движении также окажется в Скорпионе. Высока вероятность того, что именно в этот период всплывут старые секреты или негативная информация. Возвращается тема старых дел, незавершенных проектов, необходимости пересмотра планов и правил. Энергия недели призывает к структурированию, порядку и ответственности, но может вызывать задержки в коммуникации и работе техники.

Будьте внимательны к деталям и давайте себе время на проверку информации. Благодаря поддержке Сатурна и Юпитера, это подходящий момент для продвижения по карьере и обращения к начальству, урегулирования судебных разбирательств, заключения договоров о сотрудничестве или соавторстве, подписания официальных бумаг с учетом ранее достигнутых договоренностей. Однако, для достижения желаемого результата важно соблюдения установленных правил, иерархии и порядка. Используйте энергию ретроградного Меркурия с пользой: наведите порядок в мыслях, бумагах, отношениях и планах. Проявляйте терпение к себе и окружающим.

Магическое новолуние в Скорпионе 20 ноября усилено парадом планет. В нас пробуждаются первозданные инстинкты, скрытые желания, обостряется сексуальное влечение. Мощная планетарная конфигурация показывает, что старые догмы отмирают и перестают быть актуальными. В это время интуиция обостряется до предела и становится легче соприкоснуться со своим истинным «я». Возникает потребность многое пересмотреть и вычистить пространство для новых и захватывающих дел.

В это время сильные переживания, яркие эмоции и повышенная чувствительность добавляют взвинченности, что может провоцировать на выяснение отношений. Однако усилие воли и самоконтроль помогают быстро выходить из кризисных состояний. В фазу новой луны лучше пока продумывать стратегию, разрабатывать планы новых проектов, составить список целей на ближайший месяц, внедрить новую полезную привычку.

Острое желание любви, удовольствий, развлечений требует Венера все в том же Скорпионе. Неудовлетворенность существующим положением может сказаться на эмоциональной сфере, причем не самым экологичным образом. Захочется всколыхнуть личную жизнь и устроить в ней грандиозный переворот. При этом появляются великолепные возможности притянуться к сильным властным людям, добиться желаемого финансового уровня, а также изменить неактуальные пристрастия.

Солнце завершает магию Скорпиона, чтобы оказаться в знаке Стрельца 22 ноября. Это стихия Огня и ипостась Юпитера — бога успеха и счастья. Марс также находится в этом секторе. Две активные мужские планеты в активном знаке дают смелость отстаивать свои мнения и убеждения, способность на самоотдачу, мотивацию на приобретение новых навыков и получение новых знаний. В сознании и поступках начинают все больше преобладать оптимизм, здравомыслие и благородные порывы.

Большая любознательность, философский подход, интерес к исследовательской деятельности помогают расширять сознание и общаться с эрудированными людьми. В этот период наилучшим образом решаются судебные дела, вопросы получения или повышения образования, общественно полезная работа, процветает туристическая и научная сфера. Используйте этот период для глубокого самопознания, сонастройки сексуальной энергии и эмоционального состояния с близкими для вас людьми, для выхода на новый уровень своей личности.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, ваше внимание привлекают возможности использования совместных финансов, получение или рефинансирование кредитов, совершение инвестиций. Однако, период требует перепроверки всех документов, в том числе связанных с деньгами. Избегайте спонтанных финансовых операций и не подписывайте ничего наспех, как вы это умеете.

Идеальная неделя для погашения долгов и урегулирования вопросов с налоговыми органами. В отношениях ищите глубину и доверие. Не избегайте откровенных разговоров. Сейчас возможно многое прояснить и уладить недоразумения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, партнерство — главная тема недели. Возможно возвращение бывших партнеров как делового, так и личного характера. Будьте готовы к диалогу и проявлению терпения. Прекрасные возможности даруют звезды, чтобы настроить на нужный вам лад существующие отношения, исправить ошибки в общении, пересмотреть условия действующих договоренностей. А вот для заключения новых соглашений, договоров или брачных контрактов это не лучшее время.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя подходит для наведения порядка в рабочих и бытовых процессах. Рекомендуется разобрать завалы на столе, в шкафах или в компьютере. Так как возможны сбои в работе техники, то не забывайте сохранять файлы. Проявите заботу о близких или о коллегах через практические действия.

Звезды советуют вам обратить внимание на здоровье. Однако, не назначайте новых медицинских процедур, если есть возможность их отложить. Начните с курса массажа или пересмотра режим дня и питания.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков общение и проведение досуга с детьми может потребовать особого внимания, включенности и терпения. Поможет творческий и игровой подход и безусловная любовь к своим чадам. В романтических отношениях возможны небольшие недопонимания или возвращение к пройденному сценарию. Не стоит назначать первое свидание, если оно важно для вас или делать предложение руки и сердца. Лучше отдать предпочтение постоянным партнерам и посещению мест, где вы уже бывали.

Лев — гороскоп на неделю

Львы сосредоточены на домашних и семейных делах. Астросовет — заняться ремонтом, который давно откладывали, разобрать накопившийся хлам, наладить отношения с родственниками. Проведите больше времени в кругу семьи на этой неделе.

Возвращение к семейным традициям могут быть очень продуктивными и стать крепким фундаментом для вас. Не спешите подписывать договоры аренды или купли-продажи недвижимости. Лучше пока планируйте сделки и собирайте уточняющую информацию.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя начинается с активного, но немного запутанного общения, передвижений, переписки. В общем, суета сует. Берегите гаджеты и документы от потери, дважды проверяйте адреса и время встреч, перечитывайте сообщения перед отправкой. Не давайте необдуманных обещаний и не делайте скоротечных выводов.

Настройтесь пока на исправление ошибок в старых текстах, договорах, проектах, подтяните учебу. Хороший период для общения с братьями, сестрами и соседями. Будьте дипломатичны, чтобы нейтрализовать старые обиды.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов настало время пересмотреть свой бюджет и отношение к деньгам. Звезды дадут вам шанс вернуть старый долг или потраченные средства, найти источники финансирования и выгодных инвестиций.

Однако, необходим прагматизм и грамотная финансовая стратегия. Не совершайте крупных спонтанных покупок, особенно техники или транспортных средств. Вернитесь к идее подработки, которую давно откладывали.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы в центре вселенной на этой неделе. Ваша личность и планы в приоритете для всех. Это время личного переосмысления и апгрейда. Проявление инициативы и волевых качеств принесет успех и значительные достижения. Ваша неповторимая уверенная манера поведения и респектабельный имидж принесет популярность и способствует одержанию побед. Вы можете казаться окружающим могущественным и загадочным. Самый продуктивный период для анализа прошлого опыта и пересмотра целей своего продвижения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам рекомендуется отдых, медитативные практики, занятия йогой или плаванием, доверительное общение с близкими людьми. Полезны практики для отпускания и завершения психологических установок или кармических задач. Так как сейчас ваша энергия направлена больше вглубь, то шумные вечеринки и активная социальная жизнь не для вас. Хорошее время для работы с психотерапевтом над глубинными проблемами. Подсознание и интуиция активизируются, могут сниться вещие сны, в которых таятся подсказки.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов в приоритете друзья и интернет сообщества. Большая вероятность возвращения в вашу жизнь старых друзей или возобновление групповых чатов. Но не спешите вступать в новые сообщества. Будьте осторожны с обещаниями и высказываниями в соцсетях или на общественных мероприятиях. Пересмотрите свои планы и мечты, возможно многие из них уже не актуальны. Полезно восстановить связь со значимыми для вас людьми, так как они могут оказать протекцию в будущем.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев планетарные энергии сосредоточены на социальном статусе и карьерных достижениях. Однако лучше пока не начинать новых глобальных проектов, а доделать текущие задачи, навести порядок в документах, набросать план для предстоящего рывка вперед. Не торопите события на работе или начальство с ответами на ваши запросы. Все придет в свое время. Используйте эту паузу для анализа своих профессиональных скиллов и накопления сил.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предоставляется возможность пересмотреть свои убеждения, обновить планы на предстоящие путешествия или образование, вернуться к изучению иностранного языка. Возможны задержки с получением виз, загранпаспорта, патента. На этой неделе вас будет тянуть на глубокие, философские беседы, поиск своего Гуру или наоборот, выпадет шанс стать наставником для кого-то. Идеальное время для того, чтобы обсудить с близкими по духу людьми общие ценности и взгляды на жизнь. Постарайтесь избегать категоричных заявлений на тему религии или политики.

