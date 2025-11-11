Сверхсильные вспышки: магнитная буря в середине ноября может достичь опасного уровня G4

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За эти сутки ученые зафиксировали на Солнце около 15 вспышек разной мощности.

В ближайшие сутки, начиная с 11 ноября, на Земле ожидается геомагнитная активность, которая может привести к формированию магнитной бури. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в течение дня возмущения будут незначительными, однако к 12 ноября интенсивность возрастет и достигнет уровня G4, что относится к категории сильных магнитных бурь. Информация опубликована в официальном Telegram-канале института.

За последние сутки геомагнитная обстановка оставалась в основном спокойной, несмотря на отдельные небольшие сдвиги. Одновременно наблюдается высокая вспышечная активность на Солнце — за эти сутки ученые зафиксировали около 15 вспышек разной мощности. Это является фактором риска для прироста геомагнитных возмущений, которые в итоге могут существенно повлиять на земные условия.

Особый интерес представляет происхождение магнитной бури, которая вызвана объединением двух отдельных облаков солнечной плазмы, слившихся в одно. Такое событие создает сильный импульс в солнечном ветре и способно вызвать значительные изменения в магнитосфере Земли.

Для жителей планеты, особенно в северных широтах, усиление магнитных бурь может привести к нарушениям в работе спутниковых систем, радиосвязи и электросетей. У людей с хроническими заболеваниями возможны ухудшения самочувствия, повышается вероятность головных болей и повышенного утомления. Поэтому специалисты рекомендуют быть внимательными и при необходимости принимать меры для снижения негативных последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.