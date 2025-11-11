Драмы с юмором и надеждой: Папа Римский Лев XIV поделился любимыми фильмами

Фото: www.globallookpress.com/ALESSIA GIULIANI

Понтифик собирается устроить мероприятие со звездами Голливуда в Ватикане.

Папа Римский Лев XIV недавно опубликовал перечень из четырех фильмов, которые занимают особое место в его сердце. В числе любимых картин оказались работы в разных жанрах и с эмоциональным накалом — от классики 40-х годов до итальянской комедийной драмы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Эта прекрасная жизнь» (1946)

Режиссер Фрэнк Капра создал рождественскую классическую ленту с посланием надежды. Главный герой Джордж Бейли, измученный жизненными неудачами, решает покончить с собой, но благодаря ангелу-хранителю осознает, как много значат его добрые дела. Фильм снят в атмосфере послевоенной провинции США 1950-х, а роль Джорджа исполнил актер Джеймс Стюарт.

«Звуки музыки» (1965)

В музыкальной драме Роберта Уайза рассказывается история гувернантки Марии фон Трапп, которая воспитывает семь детей, выходит замуж и спасает семью от нацистского преследования. Эта веселая и вдохновляющая лента отражает тему стойкости и любви в тяжелые времена.

«Жизнь прекрасна» (1997)

Итальянский фильм режиссера Роберто Бениньи — комедийная драма о семье, которая отправляется в концлагерь во время Второй мировой войны. Отец использует юмор, чтобы защитить сына от происходящих вокруг ужасов. Мировая известность и признание говорят о глубокой человечности и силе этой работы.

«Обыкновенные люди» (1980)

Драма Роберта Редфорда рассказывает о семье, пытающейся справиться с трагедиями — смертью одного сына и попыткой самоубийства другого. Картина исследует борьбу с внутренними страхами, но завершается проблеском надежды. События происходят в Иллинойсе — родном штате Папы Римского.

Также сообщается, что понтифик планирует пригласить около 30 знаменитостей на мероприятие «Голливудский Ватикан», чтобы обсудить роль искусства в миссии католической церкви и пропаганде общечеловеческих ценностей. Среди приглашенных звезд — актеры Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Элисон Бри, Дэйв Франко и Вигго Мортенсен, а также режиссеры Спайк Ли, Джордж Миллер и Гас Ван Сент.

