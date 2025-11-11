«Новая я»: 18-летняя дочь Глюкозы изменилась до неузнаваемости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лидия Чистякова, известная как Рэй, отказалась от прежнего эпатажного стиля.

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова решилась полностью поменять имидж, что вызвало живой отклик у поклонников. Девушка, которая ранее носила эпатажные прически и пирсинг, теперь предстала с длинными пепельными волосами, в лаконичном наряде и с макияжем с шоколадной помадой.

В своем блоге Лидия открыто заявила, что «уже не будет той, что была раньше», отметив, что устала от внутреннего и внешнего конфликта и хочет «спрятать это глубоко за пластиком», чтобы иметь шанс стать лучше и популярнее. Она также пообещала скорый релиз нового трека. Наталья Ионова поддержала дочь, призвав делать так, как подсказывает сердце.

Фото: Instagram*/ray_musicofficial

Ранее сама Глюкоза прошла трансформацию, сменив образ с женственного на эпатажный и дерзкий.

Поклонники Лидии были впечатлены преображением: многие признались, что едва узнали певицу, а некоторые выразили надежду, что новый стиль поможет ей добиться успеха. Пользователи соцсетей написали, что новый образ напоминает ей школьницу из 2010-х и пожелали Лидии удачи в новых начинаниях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.