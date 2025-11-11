В Якутске студент-первокурсник умер после жестокого избиения в общежитии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он скончался в больнице.

В Якутске первокурсник скончался после нападения в общежитии учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха.

По данным полиции, в начале ноября в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступила информация из больницы о госпитализации 18-летнего юноши с тяжелыми травмами. После нескольких дней в реанимации студент умер, не приходя в сознание.

Как уточнили в ведомстве, оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался ровесник погибшего — также студент этого учебного заведения. По версии правоохранителей, конфликт произошел прямо в комнате общежития, где оба проживали.

Собранные материалы направлены в Следственный комитет, где проведут проверку и дадут правовую оценку действиям подозреваемого. В МВД пообещали держать дело на контроле.

Ранее в британской тюрьме погиб 33-летний осужденный Кайл Беван, ранее приговоренный за убийство двухлетней дочери своей подруги. Об этом сообщает The Nightly.

По данным издания, мужчину атаковали трое заключенных, находившихся в том же исправительном учреждении. Прибывшие на дежурство сотрудники обнаружили его без признаков жизни в камере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.