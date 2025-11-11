«Играли»: двое детей изнасиловали и едва не убили пятилетнюю девочку

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Пострадавшую нашли без сознания в поле.

Девятилетний мальчик и десятилетняя девочка из Кливленда, США, обвиняются в жестоком изнасиловании пятилетней девочки и покушении на убийство. Об этом сообщает Mirror ссылкой на местные правоохранительные органы.

Пострадавшего ребенка нашли без сознания и избитой в поле недалеко от ее дома. По данным прокуратуры округа, обвиняемые также несут ответственность за похищение, удушение и нанесение тяжелых телесных повреждений.

«Такое поведение не заслуживает снисхождения. Они знали, что делают. И их это устраивало. Они даже играли, не заботясь о моем ребенке. Запомните это», — заявила мать пострадавшей в суде.

На судебных слушаниях девочка в маске и пальто с меховым капюшоном хранила молчание, ее защитник выразил серьезные опасения относительно дееспособности и дальнейшего участия в разбирательстве.

Судья постановил домашний арест с электронным браслетом для десятилетней обвиняемой, предупредив, что отсутствие мальчика на следующем слушании приведет к ордеру на его арест.

Дело активно расследуется, привлечены эксперты для оценки психического состояния обвиняемых и выяснения всех обстоятельств происшествия.

