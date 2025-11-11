Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

В этом ей помог ее бойфренд.

Жительница американского штата Мичигана призналась в убийстве своего трехлетнего сына. По данным следствия, женщина и ее бойфренд избавились мальчика, чтобы освободить место для своего будущего совместного ребенка. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в доме в Порт-Гуроне. Расследование началось после того, как няни ребенка обнаружили его мертвым в постели. Оказалось, что опекуны систематически применяли к нему насилие. Однажды мать впечатала его головой в стену во время ссоры. Избранник женщины также жестоко обращался с ребенком, включая удушение подушкой.

Следствие установило, что родители сознательно скрывали жестокое обращение от служб защиты детей и полиции, лгали в ходе расследований и не обращались с ребенком к врачам, чтобы скрыть следы насилия. Мать признала свою вину в убийстве и согласилась дать показания против бойфренда, суд над которым запланирован на начало 2026 года.

