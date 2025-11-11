Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября

Фото: 5-tv.ru

Метеозависимые люди могут ощутить головную боль.

С вечера 11 ноября на Землю обрушится сильный геомагнитный шторм. О том, насколько мощным он окажется, пишет URA.RU.

Солнечная активность 12 ноября

Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ зафиксировали мощные вспышки на Солнце и несколько активных выбросов корональной массы. Так, скорость последнего выброса плазмы вблизи светила составляет около 200 километров в секунду, что примерно в полтора-два раза быстрее предыдущего удара. Индекс солнечной активности: 7,8 баллов из 10 возможных.

Вероятность магнитной бури 12 ноября

Шанс мощного геомагнитного шторма 12 ноября высок и составляет порядка 90%. Такие результаты показали расчеты вероятностей и оперативных прогнозов.

Другими словами, шансов на спокойную геомагнитную обстановку в эту среду нет. Метеозависимые люди почувствуют бурю на себе. Уже 13 ноября ситуация начнет ослабевать.

Однако уже с 24 по 27 ноября ожидается второй всплеск, но буря может быть слабой. Стоит учесть, что прогноз на продолжительный срок может оказаться неточным, поэтому метеозависимым людям лучше периодически проверять вероятность шторма на ближайшие дни.

Что делать метеозависимым людям в эти дни

В период магнитных бурь некоторые могут ощутить сильную головную боль или мигрени. Могут наблюдаться скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, слабость, плохая концентрация, тревожность, раздражительность, а также обострение хронических болевых синдромов в суставах и мышцах.

Но не стоит сразу бросаться пить таблетки: лучше дать организму адаптироваться и снизить нагрузку на сердце, сосуды и нервную систему. Однако, если самочувствие начнет сильно ухудшаться, врач может назначить подходящие препараты.

