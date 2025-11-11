Рейтинг самых талантливых молодых футболистов страны возглавил нападающий «Зенита»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

В список вошли 55 спортсменов.

Стали известны имена будущих звезд российского футбола. Издание «Спорт-Экспресс» составило рейтинг самых молодых игроков страны. В топ вошли более полусотни спортсменов, которым не больше 19 лет. Причем возглавил его нападающий «Зенита». Корреспондент «Известий» Илья Аникеев расскажет, чем футболисты уже успели прославиться.

В отличие от нас, российский футбол молодеет. Средний возраст игрока премьер-лиги упал до 25 лет. Рейтинг перспективных футболистов-зумеров составил «Спорт-Экспресс».

В рейтинге самых талантливых молодых футболистов по версии издания «Спорт-Экспресс» — 55 фамилий. Все игроки с российским паспортом, им 17-19 лет. Одни из них пока только делают первые шаги в профессиональном спорте и в матчах чемпионата выходят на замену, другие уже заняли прочное место в основных составах своих команд.

17-19 лет — это же типичные школьники и первокурсники. Но Вадим Шилов из «Зенита» с профессией давно определился. И хотя в этом сезоне на поле выходил трижды, возглавил рейтинг по результатам игр за дубль и молодежную команду.

«Мне кажется, это плод игры, работы. Если ты работаешь над собой, у тебя всегда будут шансы. Самая главная поддержка — это поддержка тренера, родителей. В первую очередь это, наверное, родителей, потому что я их не вижу постоянно. Они очень далеко», — сообщил Шилов.

Второе место у Дмитрия Пестрякова из тольяттинского «Акрона». Третий — Владимир Игнатенко из самарских «Крыльев Советов». За место в основе российской молодежи приходится конкурировать с дорогостоящими легионерами. Виктор Окишор, он четвертый в списке, закрепился в составе «Динамо».

«Неважно, какой у тебя паспорт: российский, бразильский, аргентинский. Это неважно. А насчет того, как конкурировать — они такие же игроки: две руки, две ноги», — рассказал Окишор.

Но если футболист играет в воротах московского «Динамо» — это не просто позиция на поле, а почетное амплуа, которому нужно соответствовать. Курбана Расулова, он 11-й в рейтинге, вдохновляет лучший вратарь в истории футбола и одноклубник — Лев Иванович Яшин.

«Я уже давно в академии, и академия у нас в честь Льва Ивановича названа, поэтому я стремился к этому. Хочется продолжать играть за „Динамо Москва“, там есть цели какие-то, хочется и в главную национальную сборную попасть», — отметил Расулов.

По данным рейтинга «Спорт-Экспресс», больше всего перспективных игроков — в составах московских клубов. Действующий чемпион — «Краснодар», со своей футбольной академией задает планку в регионах. Раскрывает таланты и Самарская область.

«Все дело еще и в самих ребятах, которые должны понимать, что это большой-большой аванс им выдается, когда про них пишут, говорят, что они у нас талантливые и все, но это надо доказывать на футбольном поле», Ш

Рейтинг 55-ти — своего рода символическая сборная футбольных вундеркиндов страны. На каждую из 11 позиций на поле — по пять игроков.

«Мы опрашиваем скаутов, мы опрашиваем тренеров академий, мы опрашиваем руководителей академий, и после этого мы, по сути, ищем общий знаменатель. Мы не общаемся с агентами, мы обязательно хотим, чтобы это была максимально прозрачная история», — уточнил шеф оперативного отдела «Спорт-Экспресс» Егор Чернов.

С 2022 года российские клубы и сборная по неспортивным причинам изолированы от участия в международных турнирах. Но за молодежью по-прежнему следят скауты из-за рубежа.

«Уезжать — я больше за, чем нет. Просто уезжать, чтобы уезжать, и все говорили: „Я играю в Европе“, я бы тоже не советовал. Если касается моего опыта, то сложнее уезжать, когда ты здесь имеешь что-то», — рассказал заместитель председателя правления ФК «Зенит Санкт-Петербург» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Зимнее трансферное окно в России откроется в конце января. И подбирая игроков для усиления своих составов, футбольные клубы будут руководствоваться в том числе и рейтингом издания «Спорт-Экспресс».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.