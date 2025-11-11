Литва две недели не пускает фуры со стороны Белоруссии

Фото, видео: 5-tv.ru

Больше тысячи большегрузов отправили на организованные стоянки.

Власти Литвы спровоцировали коллапс на границах с Белоруссией. Они перестали пускать дальнобойщиков, не предупредив об этом даже собственных перевозчиков. В результате все дороги на белорусской стороне границы оказались заблокированы фурами. Больше тысячи грузовиков уже отправили на срочно организованные спецстоянки, но после их могут и конфисковать, если ситуация не разрешится. Корреспондент «Известий» Александр Глазко все расскажет.

Две недели без движения. Еще никогда блокада границы со стороны Литвы не длилась так долго. На дорогах скопились почти полторы тысячи фур, и в Минске приняли решение предоставить дальнобойщикам гуманитарную помощь!

«Та самая стоянка, куда отправляют водителей из Литвы. Многие из них ночуют в кабине уже не первые сутки. У них есть возможность остаться на охраняемой парковке или вернуться домой после открытия границы. Белорусская сторона обещала помочь с гостиницами и питанием», — рассказал корреспондент.

Особое внимание к тем, кто не может вернуться к себе на родину. Для них пытаются организовать коридор, чтобы водители смогли хотя бы без машин сами вернуться в свои дома.

«Грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания свободных, могут свободно покинуть территорию Белоруссии к месту своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Белоруссии», — заявил начальник главного управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии полковник Руслан Микулич.

В Литве власти упорно хранят молчание. Игнорируют даже мнение собственных граждан, которые требуют вновь разрешить ввоз товаров в страну. Каждый день простоя вызывает дефицит товаров в самой Литве, а значит и рост цен. Впрочем, дальнобойщики в успех народных манифестаций не верят.

«Литовское сообщество водителей уже собирается митинги создавать, дороги перекрывать. Ну, не думаю, что это какие-то результаты даст, конечно», — считает один из водителей.

Официально скандал возник из-за воздушных шаров. Именно на них через Литву якобы осуществлялась контрабанда сигарет. Небо над страной несколько раз приходилось закрывать для гражданской авиации. Но как выяснили белорусские силовики, всю преступную схему придумали как раз в Вильнюсе: именно оттуда контрабандисты, все — граждане Литвы, проникали под прикрытием литовских же пограничников на территорию страны. А затем переправляли товар с помощью воздушных шаров, замаскированных под метеозонды.

Работала схема уже последние десять лет. Почему именно сейчас она стала предлогом для действий, в Литве догадывается практически каждый здравомыслящий.

«Ситуация у нас трудная, очень трудная. Мы понимаем, что закрытие этих границ с Белоруссией — это для того, чтобы началась блокада Калининграда и чтобы Литва открыла второй фронт, и чтобы именно на территории Литвы был бы открыт второй фронт. Слов не хватает. Люди все в панике. Мы же понимаем, что это безумство, оно не должно так быть. Но, увы, наш голос, он не слышен», — рассказала литовская активистка Эрика Швенченене.

Говорить об этом открыто — в Литве уголовное преступление. За правду, сказанную вслух, можно сесть в тюрьму и надолго. Впрочем, поддаваться на литовские провокации никто не намерен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже намекнул, что ситуация все же может скоро сдвинуться с мертвой точки, все-таки экономические последствия давят на литовские власти с каждым днем все сильнее.

«Руководитель нашего пограничного ведомства доложил мне о ситуации и о том, что Литва хотела бы разрядить эту ситуацию. На что я ему ответил, что если Литва хочет, мяч на ее стороне, пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор», — отметил белорусский лидер.

Но на другой стороне весов — требование Брюсселя. Там неоднократно заявляли, что считают решение держать границы закрытыми верным. И вероятно, ждут, что и в Белоруссии тоже пострадают от остановки транзита. Видимо, пример с так называемыми антироссийскими санкциями, которые вызвали кризис в Европе, но не в России, евробюрократов так ничему и не научил.

