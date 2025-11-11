ФСБ сорвала украинско-британскую операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Иностранная сторона намеревалась использовать этот инцидент в качестве масштабной провокации против РФ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала украинско-британскую операцию по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Истребитель-перехватчик планировали угнать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО. Военная разведка Украины намеревалась направить угнанный МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.

Киев пытался завербовать российских летчиков за 3 миллиона долларов для угона истребителя, добавили в ФСБ.

Ранее в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 44-летнего жителя города, подозреваемого в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина самостоятельно установил связь с представителями спецслужб Украины и организацией, признанной террористической и запрещенной в России.

