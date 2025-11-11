Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Противник попытался атаковать восемь регионов РФ.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбил и 37 вражеских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать восемь регионов России. Больше всего беспилотников сбили над территорией Республики Крым — десять аппаратов. В небе над Саратовской областью перехватили восемь дронов, а над Орловской областью уничтожили семь БПЛА. По три беспилотника сбили над территорией Липецкой и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. По одному дрону перехватили в Брянской, Воронежской и Калужской областях.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры.

