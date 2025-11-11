Неизвестные кастрировали пенсионера и сбросили его в колодец в Испании

Фото: www.globallookpress.com/Gustavo Valiente

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тело 63-летнего мужчины с отрезанными гениталиями обнаружили на территории частного дома в деревне Лоренцана.

В Испании были обнаружены останки 63-летнего пенсионера, владельца частного дома в деревне Лоренцана, со следами жестокого насилия. Его тело нашли в колодце на участке, при этом рядом были обнаружены отрезанные гениталии. Об этом сообщает Daily Express.

После осмотра места происшествия полиция предположила, что мужчина стал жертвой расправы — неизвестные напали на него, изувечили и сбросили в колодец. Начато расследование, которое охватывает несколько версий, включая ритуальное убийство* и акт мести.

По словам местных жителей, пенсионер долгое время страдал от депрессии и был редко замечен в общественной жизни. Серьезные травмы тела и отсутствие гениталий свидетельствуют о чрезвычайной жестокости преступников.

Район вокруг колодца оцеплен для тщательного сбора улик. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить точную причину смерти и детали преступления. Правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденные версии.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.