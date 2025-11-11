Призраки существуют? Череп женщины обнаружили в игрушке после рассказа ребенка о духе

Фото: www.globallookpress.com/Lars Nicolaysen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девочка помогла раскрыть запутанное и жуткое дело об убийстве.

В одном из гонконгских домов на Гранвиль-роуд полицейские обнаружили крупную игрушку Hello Kitty, внутри которой был спрятан череп молодой женщины по имени Фан Ман Йи. Об этом сообщает People.

Женщина, 23-летняя хостес, была похищена в 1999 году группой из трех мужчин из-за долгов. Ее удерживали в квартире в районе Коулун, где на протяжении нескольких недель жестоко мучили, избивали и морили голодом. Постепенно Фан Ман Йи скончалась от полученных травм и истощения.

История раскрылась благодаря 13-летней девочке, которая обратилась в полицию, рассказав, что ее преследует призрак женщины, умершей в той самой квартире. Ее показания помогли стражам порядка провести обыск, в ходе которого и было найдено ужасное доказательство — череп в игрушке, а также другие останки.

Фан Ман Йи выросла в приюте после того, как была брошена семьей. В подростковом возрасте она оказалась на улице, где попала в зависимость от наркотиков и занялась проституцией. Позднее она попыталась изменить свою жизнь — завела ребенка, бросила наркотики и работала в ночном клубе.

Хотя виновные были осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда и лишены свободы пожизненно, точная причина смерти Фан Ман Йи осталась неизвестной — судьи приняли во внимание, что ее смерть могла наступить как от избиений, так и от передозировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.