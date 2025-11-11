Тотальная слежка: могут ли уволить за подозрение в нарушении больничного

Роскачество: Работодатель не может уволить за подозрение в нарушении больничного

Насколько правомерны попытки работодателя поймать своих сотрудников на обмане?

Руководитель организации не может уволить сотрудника, основываясь на своих подозрениях в нарушении режиме больничного. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, компания может наличие листка нетрудоспособности через электронную систему Социального фонда России (СФР).

Недавно в Китае работодатель уволил человека, который взял больничный из-за боли в ноге, но как-то при этом прошел за день 16 тысяч шагов. Начальство проверило камеры видеонаблюдения и другие данные и вынесло свой вердикт. Работник счел ситуацию несправедливой, обратился в суд и выиграл. Как отметила Ганькина, российское трудовое законодательство делает подобные сценарии маловероятными.

«Работодатель не вправе увольнять сотрудника только на основании предположений, что тот нарушает режим больничного, например, из-за активности, зафиксированной фитнес-приложением. Контроль за соблюдением режима временной нетрудоспособности осуществляют не работодатели, а медицинские организации и СФР», — сообщила представитель Роскачества.

Официальным, по словам Ганькиной, может считаться только заключение врача о нарушении режима, соответственно отраженное в листке нетрудоспособности. Тогда сотрудник рискует потерять часть пособия, но все равно не будет уволен. Более того, сбор данных о здоровье работников и их передвижении — это посягательство на охраняемую законом частную жизнь и нарушение федерального закона о персональных данных. Суды в подобных спорах обычно встают на сторону работника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2026 году в России вырастет максимальный размер больничного пособия.

