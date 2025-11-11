Два ребенка погибли при пожаре в Кемеровской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Подтергера

В момент возгорания родителей не было дома.

Следственный комитет Кемеровской области и прокуратура региона возбудили уголовное дело после гибели двух детей трех и четырех лет, которых мать оставила одних, в поселке Краснобродский. Об этом 11 ноября сообщила прокуратура Кемеровской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар произошел 10 ноября в квартире на улице Комсомольская. После его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тела двух мальчиков 2021 и 2022 года рождения с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В момент возгорания дети находились в квартире без присмотра родителей. Как стало известно, мать погибших оставила их дома одних и уехала в соседний город. Почувствовав запах гари, соседи вызвали пожарных.

На месте работают следователи и криминалисты. Они проводят опросы очевидцев, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По итогам проверки сотрудниками правоохранительных органов будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

