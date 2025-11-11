«Очень страшно»: Регина Тодоренко показала последствия третьих родов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina; 5-tv.ru

Телеведущая подарила мужу Владу Топалову еще одного сына полтора месяца назад. Теперь она намерена взяться за восстановление фигуры.

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала честное видео в своем Telegram-канале — она показала, как выглядит ее тело после рождения третьего сына. Мальчик появился на свет полтора месяца назад. Теперь звезда и ее муж Влад Топалов — многодетные родители. Мама решила даром времени не терять. Она отказалась от декрета, а теперь планирует приступить к восстановлению фигуры, сообщается в материале 7Дней.ru.

Тодоренко предстала перед поклонниками в домашнем белье, со всех сторон продемонстрировала обвисший живот и круглые бока, дряблую кожу. Впрочем, состояние это — абсолютно естественное для недавно родившей женщины, уж тем более совершившей этот подвиг в третий раз. Самое время восхищаться удивительными возможностями женского тела. Но ведущая пока не очень довольна своим состоянием

«Смотрю на свой живот после родов, и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А еще можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться! Я начинаю, вы со мной?» — написала Тодоренко.

В ответ она получила не только поддержку. Некоторые подписчики, разумеется, осыпали звезду комплиментами и объяснили, что ей не о чем переживать. Многие рассказали об осложнениях, с которыми боролись после беременности и родов — куда более серьезными и даже опасными для здоровья.

Но другие нашли в публикации Тодоренко лицемерие! Они сочли, что знаменитость прекрасно перенесла испытание третьей беременностью и явно преувеличивает недостатки фигуры. А еще, вероятно, таким образом напрашивается на восторженные комментарии и похвалу.

«А к чему эта провокация? У многих без беременностей и родов все так же. И счастливы. И рады. И живут свою жизнь», — написала одна из подписчиц.

В основном женское братство дало Тодоренко именно то, на что рассчитывает каждая — теплые слова, восхищение ее красотой и мотивацию совершенствоваться. А то, что вес не слишком быстро уходит, а кожа выглядит не как в 18 лет, — мелочи жизни и скромная плата за новую жизнь.

