«Культурное» мероприятие: что депутаты ищут на подпольных вечеринках

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди элитных гостей «Города грехов» — не только звезды шоу-бизнеса, но и чиновники.

Среди гостей подпольной развратной вечеринки «Город грехов», где собравшиеся предавались извращениям и оргиям, заметили людей, крайне похожих на бывшего замминистра экономического развития Илью Торосова и депутата Воронежской областной думы Артема Копылова. Об этом и с подробностями рассказали в документальном фильме «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ.

В вестибюле одной из башен Москва-сити в объективы камер попал человек, сильно похожий на экс-замминистра экономического развития России Илью Торосова, которого освободили от должности в октябре 2024 года.

«Человек, похожий на экс-замминистра экономразвития, попал в объектив видеокамеры неподалеку от того места, где проходила оргия миллионеров!» — говорится в программе.

Следующий гость — вылитый депутат Воронежской области Артем Копылов, который явно заглянул чисто на огонек. В человеке, который случайно попал «в не ту дверь» можно разглядеть черты известного пластического хирурга Артема Соколова.

Кроме того, с «лицом покер фэйс» по холу быстро перемещалась женщина, сильно похожая на нейропсихолога, автора курса «Как выбрать школу для ребенка» и маму четырех деток Анну Высоцкую. Также была замечена девушка точь-в-точь похожая на модель и актрису Ирину Спиридонову. Такое уж совпадение или все-таки нет?

Как стало известно в ходе расследования, подобного рода «культурные» мероприятия проходят раз в два месяца. В целях тотальной секретности каждая такая вечеринка организуется в новом месте. Их устраивает бывшая домохозяйка из Ростова-на-Дону Анна Еременко.

Однажды она переехала в столицу и быстро поняла, что нравится богатым людям. Теперь она известна в узких кругах как Анна Фокс. За организацию эро-вечеринок женщина берет минимум десять миллионов рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, попасть с улицы в «Город грехов» — невозможно, а за участие придется выложить до трех миллионов рублей. На одной из таких пати заметили человека подозрительно похожего на телеведущего Дмитрия Диброва.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX