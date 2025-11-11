Мощная вспышка на Солнце полностью уничтожила гигантский протуберанец
Фото, видео: 5-tv.ru
Как это скажется на землянах?
Редчайшие кадры из космоса — мощная вспышка на Солнце полностью уничтожила гигантский протуберанец. В ближайшие часы Землю накроет сильная магнитная буря.
Но для метеозависимых есть и хорошая новость. Из Госдумы в Минтруд и Минздрав поступит инициатива на время таких явлений отправлять людей с недомоганием на удаленку или оплачивать им больничный.
