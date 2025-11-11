Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Тысячи магазинов обещают большие скидки в красивую дату, но при этом накануне повышают цены.

Сегодня во всем мире главная распродажа года — 11.11, когда тысячи магазинов обещают большие скидки. Однако, на деле все не так привлекательно. Зачастую ритейлеры накануне специально повышают цены, а еще пытаются всеми способами избавиться от залежавшегося товара, заставив купить то, что человеку совсем не нужно. Корреспондент «Известий» Олеся Баранник о маркетинговых уловках, в которые попадают чаще всего.

Манящие четыре единицы и большие скидки. Под видом невероятной щедрости компании навязывают покупателям в том числе то, что им совершенно не нужно. Вот, например, новомодные телевизоры с разрешением 8к, якобы стирают грань между реальным и виртуальным миром. Но под громкими лозунгами маркетологов есть нюанс: человеческий глаз разницы с меньшим 4к не увидит.

«Если говорить о бытовом использовании экранов телевизоров и среднем расстоянии в два-три метра, то действительно, эта разница может быть не настолько значима, потому что здесь вот как раз угловое разрешение глаза не почувствует разницы», — отметила офтальмолог Татьяна Шилова.

Разрешение 8к используется в единичных случаях, например, для трансляции мелких деталей. В бытовом же формате высокое качество вызывает дискомфорт для наших глаз. Такой телевизор дома как спорткар на улицах города — дорого, но без необходимости.

«Любая технология, с точки зрения маркетинга, ограничена функционалом, ограничена потребностями, ограничена возможностями самого человека. Мы не можем и не имеем возможности, большинство из нас, управлять машиной на скорости свыше 200 километров в час», — напомнил профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.

По словам экспертов, технологии, которые может ощутить на себе человек, достигли своего предела. Дальше дело за маркетологами, которые убедят вас в том, что новая техника изменит вашу жизнь. Психологическое воздействие работает безотказно.

«Нам каждый год, каждый раз будут объяснять: „мы придумали новый, более крутой экран и камеру“, и нас будут в этом убеждать, и мы это будем слушать, и мозг будет дорисовывать картинку», — сказал эскперт по технологиям Николай Турубар.

Проще всего продать залежавшийся и ненужный товар, наклеив на него желтый ценник. А что под ним — покупателя уже мало интересует. В этом году тренд на продажу подменной керамики. В одном магазине при клиенте переклеивают ценники, а в другом консультант пытается под видом дорогой посуды продать доломитовую, дешевую керамику.

Под видом настоящей керамики на полках появляется и меламиновая посуда. На ценнике не указывают, что такую посуду можно использовать только для холодных блюд, при нагревании она становится токсичной.

«Меламиновая посуда опасна тем, что она содержит остаточное количество формальдегида. Формальдегид — это сильный яд и канцероген, вызывает поражение центральной нервной системы, поражение почек и других органов», — рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ Андрей Дорохов.

Обмануть покупателей пытаются даже в обычных продуктовых магазинах.

«Вот еще одна уловка маркетологов. Визуально эти две бутылки кефира ничем не отличаются. Вот только у одной объем 1000 граммов, а у другой 950. А ведь на этой разнице компании экономят миллионы», — отметила корреспондент.

Сюда же относим мелкий шрифт с массной нетто и на вид небольшие цены с еле видной пометкой — за 100 граммов.

«Это тоже попытка манипуляции, чтобы покупатель дошел с куском сыра или колбасы до кассы, там узнал, что это стоит дороже, чем он предполагал, но так как человек ленив, то человек чаще всего соглашается», — сказал независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов.

Те, кто хотят сэкономить, теперь вспоминают уроки математики или ходят в магазин с калькулятором.

Депутаты Госдумы обратились в Минпромторг и Роспотребназор с предложением установить единую весовую категорию. Но покупатели могут опять оказаться в минусе.

«Следует ожидать, что от нововведения могут производители повысить стоимость самого товара. Определенные инфляционные издержки потребитель будет нести», — отметил юрист, член союза юристов-блогеров при ассоциации юристов России и МГЮА Иван Курбаков.

Обдуманно совершать покупки нужно как в дни распродаж, так и в обычные будни. Ведь маркетологи вовсе не добрые люди, предлагающие выгоду, а грамотные специалисты. Их главная цель — чтобы вы потратили свои деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.