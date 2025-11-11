В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры

Фото: © РИА Новости

Также в аэропорту Саратова введен план «Ковер» с целью обеспечения безопасности полетов.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Саратовской области. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что ущерба на этот раз избежать не удалось. В результате атаки украинских дронов были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

По словам Бусаргина, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Сообщение главы региона поступило в 02:56 часов по московскому времени. За час до этого выходили предупреждения об опасности БПЛА над регионом, а также введении плана «Ковер» в аэропорту Саратова с целью обеспечения безопасности полетов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 9 на 10 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) над регионами РФ.

