«Город грехов»: что известно о вечеринке, гостями которой могли быть Дибров и Спиридонова

Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Попасть с улицы на эротическое пати — невозможно, а за участие придется выложить до трех миллионов рублей. Что еще известно о «Цитадели разврата»?

Москва — главный теневой рынок элитной проституции. Любые фантазии — за огромные деньги. В роскошных залах с красным цветом можно застать людей из «высшего круга» — знаменитостей и крупных чиновников. О подробностях вечеринки эротического характера «Город грехов» рассказали в документальном фильме «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ.

Закрытая вечеринка с говорящим названием «Город грехов» — место, куда богатые люди приходят ради удовлетворения самых пошлых фантазий. Мероприятие прошло в особняке в закрытом элитном поселке «Новахово», находящемся в подмосковной Истре.

Попасть в «Цитадель разврата» — задача не из простых. Организаторы гарантируют гостям полную конфиденциальность, поэтому готовятся тщательно.

Каждый гость получает адрес и индивидуальный пароль за несколько часов до начала. На месте у входа в «особняк грехов» стоит охрана, которая проверяет гостей в списках приглашенных. Далее каждому надевают специальный браслет и просят сдать телефоны. Браслет красного цвета — «я только посмотреть», зеленого — можно все.

Чтобы попасть на такое пати, потребуется, как минимум, раскошелиться. На вечеринке для избранных обычный билет обойдется в 125 тысяч рублей. Также предлагаются статусы «Премиум» за 1,6 миллионов рублей и «Элит» — смехотворной стоимостью в 2,7 миллионов рублей. За эти деньги участникам гарантируются «абсолютная анонимность» и «неограниченные удовольствия».

Кроме того, схема «шел, шел и зашел» — точно провальная. Прежде чем попасть за «греховные врата», предстоит пройти строгий кастинг: анкетирование, личное собеседование, анализ внешности, статуса и даже репутации. Только после этого гостю открываются двери в «город, где нет правил».

В зале, где разворачиваются события самых лучших эротических фильмов, все в красном цвете, повсюду — реки шампанского, соответствующие атрибуты и полуголые тела. Некоторые предпочитают надевать маски, чтобы скрыть свою личность, а те, кто посмелее, снимают с себя полностью все и предстают в костюмах Адама и Евы.

В участии в такого рода вечеринках заподозрили известного телеведущего Дмитрия Диброва. На кадрах с подпольной вечеринки эротического содержания был показан человек, поразительно на него похож. Оправа точь-в-точь как у знаменитости, рубашка слегка нараспах, а в руках — тяжелая сумка с вещами. Только в этот раз телеведущий, вероятно, решил заглянуть не на интеллектуальное шоу. Даже ширинку заранее расстегнул.

«Маленький нюанс, который не сразу бросается в глаза: у него на видео расстегнута ширинка!» — рассказывают в фильме.

Кроме того, на одной из локаций «греховных пати» (башня в Москва-Сити — Прим. Ред.) была замечена девушка, чертовски похожа на актрису и модель Ирину Спиридонову. На видео из вестибюля башни прослеживались фигуры подозрительно на бывшего замминистра экономического развития Илью Торосова, а также — на депутата Воронежской областной думы Артема Копылова.

А теперь вопрос на миллион: кто действительно из столичной элиты посещает подпольные эротические вечеринки?

