«Период охлаждения»: россиянам приходят смс о 24-часовом ограничении интернета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом звонки и некоторые другие приложения будут доступны.

Часть операторов начала рассылать россиянам уведомления об ограничениях доступа к мобильному интернету на 24 часа после возвращения из-за границы или если сим-карта неактивна в течение 72 часов. В Министерстве финансов рассказали, что восстановить доступ к сети можно в любой момент, нужно только авторизоваться по ссылке от мобильного оператора.

В ведомстве отметили, что такие ограничения направлены на усиление мер безопасности граждан для борьбы с беспилотниками. Теперь при въезде в Россию из-за рубежа нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в дрон.

Кроме того, чтобы снять временные ограничения, можно будет позвонить в колл-центр и пройти по телефону идентификацию. Подробнее о разблокировке расскажет мобильный оператор.

Однако звонки и некоторые другие приложения, включая «Госуслуги», банки, сервисы VK и «Яндекса», Ozon, Wildberries, будут доступны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, блокировке могут подвергнуться не только телефоны, а также трекинговые ошейники для животных или модули в шлагбаумах. Кроме того, в России появятся специальные детские сим-карты, благодаря которым родители смогут быстро узнавать местонахождение ребенка. Также такие сим-карты имеют и другой функционал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX