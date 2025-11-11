«Держали в подвале»: сестры из Нижегородской области встретились спустя 24 года разлуки

Фото, видео: 5-tv.ru

Одну забрали в Испанию, а другая стала жертвой мошенников и осталась почти без памяти.

Разлученные в детстве сестры Наташа и Нина Герасимовы из Нижегородской области нашли друг друга спустя 24 года. Одну из сестер увезли из детского дома в Испанию, а другая стала жертвой мошенников, которые отняли у нее социальную квартиру, личные документы и деньги.

Троюродный дядя сестер Валерий Помелов рассказал 5-tv.ru, что мошенники вместе с цыганами появились в жизни Наташи, когда она похоронила мужа и стала злоупотреблять алкоголем. Они держали девушку в подвале, а позже подделали ее подпись и отняли квартиру, когда она находилась в тяжелом состоянии в больнице.

«Пока она была в больнице, туда (в квартиру — Прим. Ред.) заселяют жильцов. Я пришел туда проверить, они мне дают договор, что квартира их, они купили ее. И показывают роспись ее. Я говорю: «А как может быть роспись такая, если она в больнице и не соображает?» — рассказал Валерий Помелов.

«Мы не знаем», — ответили ему мошенники.

Родственник прекратил с ними общение, а позже приезжала подруга Наташи, которая написала заявление в правоохранительные органы. Однако приезд вышестоящих инстанций также не помог — мошенники просто не открыли им дверь.

Печальная история о двух сестрах

В 2002 году трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детдома после того, как их отца и мать лишили родительских прав. Спустя время, Нину удочерила одинокая испанка, которая не знала о существовании второй сестры и увезла девочку в свою страну.

Через десять лет Нина случайно узнала правду о сестре, когда разбирала документы. С того момента она решила найти ее.

Найти Наташу Нине удалось лишь месяц назад через социальные сети и волонтерские организации. Как выяснилось, девушка проживала в небольшом нижегородском селе и была в крайне тяжелом положении — после выхода из детдома, она потеряла память и стала жертвой мошенников, которые отняли у нее социальную квартиру, деньги и личные документы.

Наташа с большим трудом передвигается, почти утратила речевые способности, зрение и не помнит событий прошлого. Волонтеры помогают пострадавшей девушке восстановить утраченные документы, а сама она согласилась на госпитализацию.

Первый разговор некогда разлученных сестер состоялся по видеосвязи из больничной палаты — Нина звонила Наташе из Испании. Во время общения Наташе с огромным трудом, но все же удалось вспомнить свою младшую сестру.

