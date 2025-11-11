Бывший боец UFC Кастро найден мертвым в тюрьме во Флориде
Фото: Facebook*/mmafighting
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Спортсмен находился под арестом по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги.
Бразильского бойца смешанных единоборств и бывшего участника UFC Годофредо Кастро де Оливейру, известного поклонникам под прозвищем Пепи, нашли мертвым в одной из тюрем американского штата Флорида. Об этом сообщило издание R7 Esporte.
По данным источника, тело спортсмена было обнаружено в камере в минувшее воскресенье. Причина смерти пока не раскрывается — официальные ведомства не дают комментариев.
Известно, что Оливейра находился под арестом по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги, а также проходил фигурантом по делу о похищении человека с нанесением телесных повреждений. Суд установил залог в размере 120 тысяч долларов.
В профессиональной карьере бразильский боец провел 22 поединка, одержав 14 побед, потерпев семь поражений и один раз завершив бой без результата. В рамках UFC на его счету пять побед и шесть поражений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер основатель культовой рок-группы The United States of America Джозеф Берд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.