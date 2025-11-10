Фото: www.globallookpress.com/Michael Fischer

По словам Зеленского, пока они изготавливаются Европа могла бы одолжить свои.

Украина намерена заказать у Соединенных Штатов 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.

«Зеленский заявил, что хочет заказать 27 систем ПВО Patriot у американских производителей. В то же время, по его словам, европейские государства могли бы одолжить Украине имеющиеся у них Patriot», — говорится в материале издания.

На вопрос, достаточно ли делают Евросоюз (ЕС) и Великобритания для Украины, украинский лидер ответил: «Этого никогда не бывает достаточно».

Говоря об участии иностранных войск в боевых действиях, Зеленский подчеркнул, что данный вопрос должен решаться осторожно, дабы не потерять «финансовую и военную поддержку со стороны партнеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине. На ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства. В результате остановлены даже те поставки, которые были согласованы еще при бывшем президенте США Джо Байдене.

