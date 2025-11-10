В Краснодарском крае объяснили отказ парому Seabridge в заходе в порт Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Парому Seabridge было отказано в заходе в порт Сочи в связи с тем, что сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — слова губернатора приводит ТАСС.

По словам Кондратьева, он уже направил соответствующее обращение по ситуации с паромом руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрею Тарасенко. В нем говорится о том, что морской вокзал расположен в историческом центре Сочи. Это рекреационная зона, через которую проходят большие потоки туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что паром Seabridge не пустили в порт Сочи. Известно, что он отправился из Трабзона вечером 5 ноября, а уже на следующее утро ожидал согласования захода в порт Сочи. На борту находились 20 пассажиров. Двое из них — граждане Турции, остальные 18 — россияне.

