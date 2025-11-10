Захарова отметила, что политический заказ стал двигателем работы «Би-би-си»

Фото: Reuters/Jack Taylor

По словам официального представителя МИД, любая тема может стать поводом для вброса.

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» и подобные ей СМИ уже давно научились выдавать черное за белое и наоборот и создают фейки в промышленных масштабах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вот уже второй день весь медийный (и не только) мир будоражит новость: генеральный директор „Би-би-си“ Тим Дэйви и глава новостного подразделения корпорации Дебора Тернесс ушли в отставку», — говорится в публикации дипломата.

Захарова рассказала, что бывший внештатный советник редакционного комитета «Би-би-си» Майкл Прескотт на прошлой неделе сообщил, что «Би-би-си» для своего фильма «Трамп: второй шанс» подделала речь американского лидера так, якобы он призывал к беспорядкам у Капитолия 6 января 2021 года. Захарова подчеркнула, что Прескотт дал понять, что телерадиокомпания хотела оказать влияние на внутриполитическую жизнь в США, прибегая к лжи.

«Би-би-си» и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах. Любая тема может стать поводом для вброса. Политический заказ и чудеса монтажа становятся главным движителем псевдожурналистики», — заявила дипломат.

Уход в отставку на фоне сознательной лжи о событии, в котором погибли люди, по словам Захаровой, является всего лишь мягким порицанием.

